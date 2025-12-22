Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou dois mortos na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás, no sábado (20). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que uma mulher de 62 anos e um adolescente de 16 morreram no local. As vítimas eram mãe e irmão do motorista de 43 anos, que sofreu ferimentos.\nComo o nome do condutor não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu obter informações sobre o estado de saúde dele nesta segunda-feira (22).\nAvó, filho e neto morrem em acidente na BR-070\nAdolescente morre após cair de Trenzinho da Alegria e ser atropelado\nMãe, filha e estudante estão entre as vítimas de acidente com cinco mortos na BR-020\nDe acordo com a PRF, informações preliminares indicam que o motorista do carro de passeio tentou fazer uma ultrapassagem. Ao perceber a aproximação de um caminhão no sentido contrário, tentou voltar para a faixa, mas desviou-se para o acostamento da pista oposta; no entanto, não conseguiu evitar a colisão. A corporação informou que o motorista do caminhão não se feriu.