Um acidente envolvendo ônibus e caminhão na madrugada deste sábado (22) deixou quatro pessoas em estado grave na altura do quilômetro 24 da rodovia Bandeirantes (SP-348), em Pirituba (SP).\nInformações do Corpo de Bombeirros indicam que o ônibus bateu na traseira do caminhão, que estava estacionado no acostamento da via.\nDas 49 pessoas envolvidas no acidente, quatro foram resgatadas em estado grave e cinco recusaram atendimento. O restante sofreu ferimentos entre leves e moderados.\nAinda segundo a corporação, sete pessoas precisaram ser retiradas das ferragens.\nA ocorrência foi registrada por volta 3h45 e mobilizou 22 viaturas. O ônibus havia saído de Piracicaba com destino ao Guarujá.\nReportagem da Folha de S.Paulo da última terça (18) mostrou que ao menos seis pessoas morreram em acidentes envolvendo veículos parados ou estacionados em acostamentos de rodovias neste ano.