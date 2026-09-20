O policial militar Thiago Marcelino Machado foi condenado por júri popular a 14 anos de prisão e pagamento de R$ 100 mil em verbas indenizatórias pela morte de Lucas Eduardo de Lima Dutra, de 22 anos, ocorrida em 2023. Em julho deste ano, Thiago já havia sido sentenciado a 16 anos e quatro meses de detenção, além de pagamento de R$ 150 mil, pelo assassinato de Guilherme Vieira Camilo, de 27 anos, que aconteceu em 2014. Juntas, as penas somam 30 anos de cárcere e R$ 250 mil às famílias das vítimas. Os dois crimes aconteceram em Anápolis.\nThiago Marcelino foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, realizado por motivo torpe e de uma forma que dificultou a chance de defesa da vítima. Ele já se encontrava preso antes do julgamento, no Presídio Militar, em Goiânia. Ele deve cumprir a pena em regime fechado, pelo menos inicialmente, como também deve perder o cargo público na Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), de acordo com a determinação do Tribunal do Júri da Comarca de Anápolis. Apesar disso, a saída da PM só acontece quando não houver mais possibilidade de recurso.