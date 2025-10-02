Diante da escalada envolvendo a falsificação de destilados no Brasil, com 43 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo 6 mortes, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), determinou nesta quarta-feira (1º) uma ação de fiscalização nas distribuidoras de bebidas do Estado. No entanto, o chefe do Executivo destacou que nenhum caso foi registrado até o momento no território goiano.\n“Determinei na data de hoje uma grande ação com todas as forças policiais, junto com a área da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo controle sanitário, para que realmente faça uma vistoria em todas as distribuidoras, extensiva a todo o território do Estado de Goiás, para cada vez mais se acautelar desse crime que, infelizmente, ainda acontece nos dias hoje”, disse o governador em vídeo publicado nas redes sociais.