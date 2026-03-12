Os visitantes que estiverem nos bolsões de estacionamentos oficiais do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, a ser realizado de 20 a 22 de março, em Goiânia, terão de utilizar as linhas especiais do sistema metropolitano de transporte coletivo, com o pagamento da tarifa convencional do usuário, que custa R$ 4,30. Para o uso do sistema, eles terão quatro opções para realizar o pagamento, sendo três delas mais propícias a turistas ou moradores da capital que não possuem os cartões para embarque nos ônibus. A definição sobre o pagamento da tarifa foi anunciada nesta terça-feira (10), pois ainda havia discussão administrativa sobre a gratuidade do serviço.\nA opção considerada mais prática é o pagamento por aproximação (tecnologia EMV) de cartões de crédito ou débito, que será aceito nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo, nas modalidades física e digital. O sistema permite o acesso imediato aos ônibus, sem necessidade de cadastro prévio, debitando o valor de R$ 4,30 diretamente no cartão. A outra possibilidade, e também mais barata e exclusiva, é o Cartão Motovelocidade, que se trata de um produto tarifário específico do evento. Nesse caso, o cartão não precisa ser adquirido previamente, pois será disponibilizado nos locais de embarque, mediante pagamento apenas em dinheiro.