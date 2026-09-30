-Vídeo Márcio (1.3462180)\nA Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) vai contratar sem licitação, de forma emergencial, uma empresa para assumir o serviço de coleta e transporte de resíduos hospitalares infectantes, químicos e perfurocortantes. A alegação é de que a companhia – que em abril teve o contrato renovado com a Prefeitura de Goiânia para esse e outros serviços – não teria os veículos adequados para a demanda. O contrato emergencial pode custar R$ 1,48 milhão por ano, valor 30% maior do que a administração municipal paga para a Comurg fazer o serviço.\nEssa já é pelo menos a segunda subcontratação de um serviço para o qual a Comurg foi contratada pela Prefeitura para fazer. Na segunda-feira (28), O POPULAR mostrou que a companhia lançou uma licitação para selecionar uma empresa por até R$ 58 milhões para assumir a poda de gramados urbanos em Goiânia. Nesse caso, o valor previsto é menor do que o do contrato com a Seinfra, mas não está claro se a nova empresa vai assumir toda a poda ou apenas parte do que está contratado com a administração municipal. Procurada pelo jornal, a Comurg não se pronunciou.