A Secretária Municipal da Fazenda (Sefaz) reduziu em R$ 6 milhões o envio de recursos do Tesouro Municipal para o pagamento dos profissionais credenciados da rede pública de saúde de Goiânia. Após a medida, válida a partir deste mês, a Sefaz afirmou que o pagamento de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares em saúde não concursados poderão ser pagos com verbas advindas de emendas parlamentares, federais, estaduais e municipais.\nUma troca de ofícios entre a Sefaz e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a que o POPULAR teve acesso mostra que, nos meses de maio e julho deste ano, o aporte médio do Tesouro Municipal para o salário da classe girou na média de R$ 10 milhões por mês. No dia 26 de agosto, a Fazenda informou à Saúde que o repasse passaria a ser de R$ 4 milhões. Trata-se de uma redução de 60,7%.