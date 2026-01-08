O aumento da frequência das chuvas em Goiânia nas últimas semanas já causa problemas conhecidos dos goianienses: o crescimento do número e do tamanho dos buracos nas ruas da capital. As vias de maior fluxo da cidade, em razão do tráfego mais pesado e do aumento do volume de água no espaço, passam a ter buracos maiores. O POPULAR verificou problemas em diversos bairros da capital, especialmente nas regiões sul, central, oeste e leste. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), atualmente há 127 solicitações de tapa-buracos para serem resolvidos na cidade.\nEsse número corresponde aos casos em que moradores ou motoristas avisam a secretaria sobre a existência do problema, o que, entretanto, nem sempre ocorre. Assim, as situações só são resolvidas quando há ações de rotinas nos bairros ou quando realizar a reclamação. Em média, os buracos têm sido tapados em até cinco dias úteis a contar da manifestação junto ao poder público. “A Prefeitura ressalta que, em períodos chuvosos, há um aumento de solicitações. A maior quantidade de solicitações se concentra nos setores Jardim Petrópolis, Setor Sul, Setor Marista, Jardim América e Residencial Alice Barbosa.”