A abundância hídrica que justificou a localização de Goiânia, às margens do Rio Meia Ponte, contrasta com o cenário atual de seu principal manancial. Antes límpido e utilizado pela população, hoje é caracterizado pela sujeira e mau cheiro ao atravessar a capital. Na semana do Dia Mundial da Água (22 de março), o rio ostenta a marca de 50 anos de poluição sem uma solução à vista para o problema. Apesar da importância vital para a Região Metropolitana, conta apenas com ações pontuais e carece de um plano mais ousado para reverter o histórico de degradação.\nA Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto, no Setor Goiânia 2, região norte da capital, foi inaugurada em 2004 às margens do rio sob a promessa de que lhe devolveria águas cristalinas. À época, a iniciativa foi tratada como um projeto de despoluição, mas até hoje a unidade não consegue conter o problema. Especialistas relataram ao POPULAR o que já foi feito e quais medidas seriam necessárias para a completa recuperação do rio.