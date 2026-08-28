Motoristas que passam pelas rodovias GO-020 e GO-330 devem redobrar a atenção e planejar os trajetos com antecedência. Obras de restauração, duplicação e construção de viadutos executadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) estão provocando alterações temporárias no fluxo de veículos no corredor que liga a Região Metropolitana de Goiânia ao sudeste do estado. Em alguns trechos, o tráfego opera em sistema "pare e siga", com esperas que variam de 10 a 20 minutos (confira abaixo as intervenções).\nGO-020\nNo corredor que interliga Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás e Cristianópolis, as equipes realizam dois grandes trabalhos com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026.\nRestauração de pista: recuperação de 30,72 quilômetros de asfalto no trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-153, na capital, e a GO-414, no distrito de Roselândia (Bela Vista de Goiás).