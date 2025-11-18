O protagonismo juvenil marca o início da segunda semana da 30ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. Serão dois dias temáticos, com painéis, oficinas e rodas de conversa voltados para adolescentes e jovens. Um prato cheio para a delegação do projeto Embaixadores do Rio Meio Ponte, que está com 13 jovens goianas na cúpula. As atividades seguem até esta terça-feira (18), com atividades como o Fórum Climático de Juventude e o ato Os Estudantes na COP.\nAs ativistas aproveitaram a tarde desta segunda para dar visibilidade ao rio que corta Goiânia para jovens participantes da conferência. O estande que abrigou a apresentação não poderia ter nome mais sugestivo: Confluência das Águas, instalado na Green Zone, área aberta ao público em geral e que abrigou a roda de conversa pela segunda vez. Na ocasião, a vereadora Kátia Maria (PT) apresentou os resultados da Expedição Rio Meia Ponte e falou sobre a importância do Cerrado.