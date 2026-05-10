-Memes da PM sobre trânsito (1.3408186)\nCom bom-humor e referências a memes populares e novelas, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) chama a atenção de motoristas sobre riscos e irregularidades no trânsito. Em um vídeo publicado no Instagram na sexta-feira (8), a corporação apostou em trilhas sonoras conhecidas, efeitos inspirados em novelas e videogames para reforçar um alerta: a distração ao volante, especialmente pelo uso do celular (veja o vídeo).\nAo longo da encenação, a equipe da PMGO destaca infrações classificadas como gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre elas estão o uso do celular ao volante, a condução de veículos sem habilitação e a circulação com equipamentos irregulares.\nAo abordar a motorista, interpretada por uma atriz, o policial militar chama a atenção: “Mexendo no celular!”. Sem resposta, a imagem é congelada no estilo de fim de capítulo da novela Avenida Brasil. Na sequência, aparece a mensagem sobre a infração: “Art. 252 do CTB – Celular ao Volante. Infração gravíssima. Penalidade – Multa”.