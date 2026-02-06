O Parque Iris Rezende Machado Mutirama, no Setor Central, deve completar no mínimo um ano fechado. A suspensão de seu funcionamento ocorre desde 20 de março do ano passado e ainda segue sem previsão para retomada. Em entrevista à Rádio Difusora, nesta quinta-feira (5), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou acreditar que até o final do próximo mês o parque estará funcionando.\nMabel disse que o parque tem empecilho em três atrações, sem especificar quais, e que José Silva Soares Neto, titular da Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), entende que é melhor reabrir o espaço com todos os brinquedos possíveis em pleno funcionamento. No entanto, ao ser questionada pelo POPULAR, a Prefeitura preferiu não confirmar o prazo para reabertura do Mutirama.\nEm nota, o Paço Municipal anunciou que “o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, informou que a reabertura do Parque Mutirama está em fase final de preparação” e que “a data ainda não foi definida, pois os últimos ajustes estão sendo concluídos”. Os questionamentos da reportagem do POPULAR sobre o que está sendo feito para a reabertura do Mutirama e o que ainda falta para que isso ocorra não tiveram resposta. A Prefeitura informou apenas que “a retomada do funcionamento do parque ocorrerá em breve, ocasião em que as novidades serão oficialmente anunciadas” e ainda que “a Prefeitura de Goiânia reforça que todas as medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança dos visitantes e a qualidade dos serviços oferecidos no novo Mutirama”.