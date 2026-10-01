Iran viajou por diversos países e usava a internet para incentivar o cuidado com a mente e o corpo (Reprodução/Instagram Iran Peixoto)\nO comandante de navio Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, que morreu dentro de um restaurante em um shopping de Goiânia, tinha o hábito de compartilhar sua rotina de viagens e atividades físicas. Nas redes sociais, Iran se descrevia como um "apaixonado pela vida e grato por tudo o que o universo proporciona".\nIran Peixoto morreu no último domingo (27) após ter uma parada cardiorrespiratória, segundo a família. Ele começou a passar mal enquanto estava com alguns amigos e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.\nO comandante compartilhou nas redes sociais registros de viagens para Itália, Chile, Estados Unidos, África do Sul e Espanha. Além dos destinos internacionais, Iran também tem fotos na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e na Praia do Marceneiro, em Alagoas.