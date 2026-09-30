Comandante de navio Iran Peixoto morreu em restaurante de Goiânia (Reprodução/Instagram de Iran Peixoto)\nO comandante de navio Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, que morreu no último domingo (27) após passar mal dentro de um restaurante de shopping em Goiânia, é lembrado por amigos como um homem generoso, afetuoso e acolhedor. Ele chegou a ser socorrido por uma enfermeira que estava no estabelecimento e por equipes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.\nEm entrevista ao g1, Vanessa Setúbal, que mantinha amizade com o comandante havia mais de 20 anos, falou sobre a generosidade e a presença marcante de Iran entre os que o cercavam.\nIran era uma das pessoas mais humanas e amorosas que eu tive a oportunidade de conhecer. Aonde chegava, era querido e amado por todos. Tinha um coração gigante, era gentil, educado, generoso e sempre tinha uma palavra amiga, um abraço e um jeito amoroso de acolher quem estivesse por perto. Estivemos juntos nas alegrias e também nos momentos difíceis. Compartilhamos tantas histórias, conversas, risadas e momentos que vou guardar para sempre no coração", relatou.