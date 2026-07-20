O comandante do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar, Johnathan Andrade, de 42 anos, ficou gravemente ferido após um acidente de moto na zona rural de Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.\nO acidente aconteceu no sábado (18). Conforme apurado pela TV Anhanguera, o militar estava de folga e fazia uma trilha de moto quando perdeu o controle do veículo, atingiu o vão de um mata-burro e caiu.\nVeterinário que morreu após cair do cavalo ao ser atingido por gado durante vaquejada era 'alegre, generoso e exemplar'\nCorpo é encontrado no mar do Rio de Janeiro, e IML investiga se é de adolescente goiano que desapareceu em Copacabana