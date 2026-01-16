O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel Marcelo Granja, foi homenageado com a Medalha Mérito Operações Policiais Especiais, honraria concedida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).\nA cerimônia, que homenageou 119 autoridades civis e militares, aconteceu na última quarta-feira (14), na sede do BOPE, no Rio de Janeiro, e foi presidida pelo Secretário de Estado de Polícia Militar e Comandante-Geral da PMERJ, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, acompanhado do Comandante do BOPE, Tenente-Coronel Marcelo Corbage.\nPara a PMGO, este momento é recebido com muita honra, pois reforça que o trabalho sério, técnico e dedicado realizado diariamente pelos policiais militares goianos ultrapassa o reconhecimento local e se consolida em âmbito nacional, refletindo também os avanços promovidos pelo Estado de Goiás e pela Secretaria de Segurança Pública”, disse o Coronel Marcelo Granja.