-POP_BoisPAGO_301225 (1.3355625)\nUm comboio com mais de 20 carretas carregando bovinos, que trafegava pela rodovia PA-279, em São Félix do Xingu, no Pará, com destino a Goiás, chamou a atenção dos internautas. As imagens feitas por moradores e divulgadas nas redes sociais impressionaram pelo tamanho da carga de bois (assista ao vídeo acima).\nO POPULAR apurou que o gado saiu da Fazenda Esplanada, de propriedade do produtor rural Dr. Ricardo Motta, ligado a Vila Canopus. O lote de bois foi comercializado para uma fazendeira localizada em Campos Belos de Goiás, na região nordeste de Goiás, onde os animais seguirão para a engorda em sistema de confinamento.\nProdução deve crescer em 2026, mas agro alerta para muitas dificuldades\nPecuária goiana investe para reduzir emissão de carbono\nDe emissor para sequestrador de gases estufa, Goiás se consolida como Estado 'carbono positivo'