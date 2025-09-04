Começou nesta terça-feira (2) em Goiânia a fiscalização para que distribuidoras de bebidas fechem à meia-noite. De acordo com o decreto da prefeitura, os estabelecimentos podem funcionar no formato online ou delivery entre meia-noite e 4h59 da madrugada. O valor das multas aplicadas pode variar de R$ 524,35 a R$ 209.740 mil.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o gerente de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), André Barros, explicou que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar (PM) vão estar nas ruas juntamente com os auditores fiscais da Sefic para auxiliar na fiscalização dos estabelecimentos.\nNesse primeiro momento nós vamos ter seis auditores fiscais na rua, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), e com a Polícia Militar (PM) também”, explicou.