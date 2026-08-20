O velório das primeiras vítimas do acidente entre uma carreta e um micro-ônibus no km 209 da rodovia BR-373, em Ipiranga, a 171 quilômetros de Curitiba, no Paraná, começou na noite desta quarta-feira (19) em Imbituva.\nVinte e três pessoas morreram na madrugada e seis são veladas até o momento no ginásio municipal de esportes da cidade. Os corpos foram liberados do IML (Instituto Médico Legal) após a identificação e chegaram escoltados por carros policiais.\nA prefeitura lamentou as mortes e declarou luto. A sede da administração e os demais locais de atendimento ao público ficaram fechados nesta quarta, e as aulas foram canceladas. Apenas os serviços de emergência funcionaram na cidade.\nAcidente entre micro-ônibus e carreta deixa 23 mortos\nAcidente na BR-373 é o mais grave do Paraná desde 2021, diz PRF