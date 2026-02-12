A Prefeitura de Goiânia começou a executar nesta quarta-feira (11) a demolição de casas da área conhecida como Favela do Vietnã, no Setor Norte Ferroviário, região central da capital. A medida havia sido anunciada semana passada, sob justificativa de que imóveis abandonados e em ruínas eram usados como ponto de usuários de drogas, além de estar em área de preservação permanente (APP) do Córrego Capim Puba. O serviço segue nos próximos dias.\nO POPULAR mostrou, na última semana, que após uma operação integrada entre forças de segurança pública e a Prefeitura, realizada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) afirmou que a demolição começaria nesta semana, atingindo edificações abandonadas. Na ocasião, o titular da pasta, Fernando Peternella, garantiu que nenhuma unidade habitada seria afetada, mas moradores temiam serem desalojados.