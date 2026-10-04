A comerciante Sandra Maria dos Santos, de 50 anos, foi morta por um cliente da mercearia que era dona, no Setor Estrela Dalva X, em Luziânia, por causa de uma dívida de R$ 5 que ele tinha com a vítima. O crime ocorreu no final da tarde de 24 de julho de 2025, e o suspeito, Thiago dos Santos, foi preso quatro dias depois, quando a polícia encontrou o corpo de Sandra queimado e enterrado em um matagal próximo a um campo de futebol. A Justiça decidiu nesta semana que Thiago vai responder por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.\nAs investigações apontam que, ao ser abordado pela comerciante, Thiago a induziu “de forma ardilosa” a um local onde teria dito que acertaria a dívida, atraiu-a para um lugar ermo e isolado, “onde não teria qualquer chance de defesa ou de socorro”, e então, de posse de objeto contundente não identificado, “desferiu violento golpe contra a região do crânio da vítima, causando-lhe grave traumatismo cranioencefálico, causa eficiente de sua morte”. Segundo a Polícia Civil, o laudo cadavérico indicou múltiplas agressões no rosto e na cabeça da vítima.