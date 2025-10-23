Registro do Cometa C/2025 A6 Lemmon em 22 de setembro de 2025 (Reprodução / Chuck Ayoub Instagram)\nEsta semana, Goiás será privilegiado para contemplar uma das relíquias mais antigas do Sistema Solar. A partir do próximo sábado (25), o cometa C/2025 A6 Lemmon, apontado como o mais brilhante previsto para 2025, estará visível para os goianos, com brilho máximo estimado para o dia 31 de outubro.\nSegundo o astrofísico e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Victor Barbosa, o fenômeno poderá ser observado a olho nu logo após o pôr do sol, em regiões com céu escuro. De acordo com o especialista, o cometa poderá ser visto diariamente entre aproximadamente 18h30 e 20h, na direção noroeste. “A visibilidade será melhor em áreas afastadas da poluição luminosa, como parques ou regiões rurais. A olho nu, ele se apresentará como um ponto luminoso difuso, mas com binóculos ou pequenos telescópios será possível observar sua estrutura com mais clareza”, explica Victor.