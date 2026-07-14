-CACHOEIRA (1.3432776)\nInserido na região turística dos Pireneus, Corumbá de Goiás reúne patrimônio histórico, trilhas, paisagens naturais e cachoeiras, cujo Salto Corumbá passou a ser um dos principais símbolos. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o local reúne seis cachoeiras, entre elas a que dá nome ao local, com aproximadamente 50 metros de altura. Porém, o curso do Rio Corumbá, que hoje alimenta uma das quedas d’água mais icônicas de Goiás, ficou seco por mais de 250 anos e só voltou a correr definitivamente em 1988, quando o proprietário da área, Rodrigo Estivallet Borges Teixeira, recuperou o curso natural do rio, explicou o historiador Ramir Curado.\nA intervenção de recuperação ocorreu durante a pavimentação da BR-414, rodovia que acompanha o curso do rio por dezenas de quilômetros. Mesmo após a recuperação, o antigo desvio permanece visível e pode ser conhecido pelos visitantes. Curado informou que foi o desvio do curso do Rio Corumbá, realizado ainda no início da exploração aurífera, que fez a principal cachoeira do parque deixar de correr.