Sede do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, no Instituto de Informática da UFG (Divulgação/UFG)\nO curso de Inteligência Artificial (IA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), ultrapassou mais uma vez a nota de corte do curso de Medicina no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Essa graduação foi pioneira na América Latina, criada em 2020 e com primeiros formandos em 2024. Ferramentas tecnológicas chamam a atenção de estudantes, especialistas na área e da população.\nO Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgou, nesta quinta-feira (29), as notas de corte oficiais para ingresso nos cursos da UFG. O curso de IA segue na frente, com 846 pontos e Medicina com 811. Em 2025 esse feito também ocorreu, com a nota de IA em 811 pontos e Medicina com 798 pontos.\nAo POPULAR, profissionais da área disseram que a alta procura pelo curso de Inteligência Artificial está na inovação acadêmica, juntamente com o timing tecnológico e perspectivas profissionais mais lucrativas em um prazo mais curto do que o dos médicos, que levam cerca de dez anos para atingir uma remuneração elevada no mercado. A graduação em Medicina leva, em média, seis anos para ser concluída, enquanto a de IA da UFG leva quatro anos.