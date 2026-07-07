Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) reconheceu a existência de um acordo verbal entre ela e o ex-companheiro (Reprodução / g1 Santa Catarina)\nUma moradora de Blumenau (SC) conseguiu convencer a Justiça de que tinha direito à metade da cota milionária de um bolão da Mega-Sena mesmo sem apresentar contrato assinado.\nO caso envolve o concurso nº 2.486 da Mega-Sena, sorteado em 31 de maio de 2022. O prêmio principal, de R$ 117,5 milhões, saiu para um bolão de 42 cotas realizado em Blumenau. Uma das cotas era do ex-companheiro da mulher.\nO Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) reconheceu a existência de um acordo verbal entre ela e o ex-companheiro. O órgão analisou um conjunto de provas, como mensagens, um áudio, testemunhas e até pagamentos feitos pelo próprio homem depois do sorteio.