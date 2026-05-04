Praça de pedágio em sistema free flow deverá cobrar 3,90 para quem segue de Abadia em direção a Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nA cobrança de pedágio no sistema free flow, sem cancela, nas rodovias BR-060 e BR-452, entre Goiânia e Itumbiara, tem quatro formas de pagamento e começa a operar na segunda metade deste mês, informou a concessionária Rota Verde Goiás. A empresa orienta que os motoristas optem pelo uso de TAGs eletrônicas homologadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que garantem descontos na tarifa (veja links das operadoras homologadas pela agência abaixo).\nA concessionária esclarece que as TAGs são adesivos instalados no para-brisa do veículo que permitem a identificação automática por radiofrequência nos pórticos de cobrança, estruturas que concentram os equipamentos de leitura e fiscalização.