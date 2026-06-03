A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da venda, distribuição e consumo de um lote de água mineral sem gás da marca Crystal após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra do produto. A medida vale apenas para um lote específico fabricado pela Mineração Bom Jesus, em Luziânia (GO).\nSegundo a agência, a contaminação foi detectada durante uma fiscalização de rotina realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Após um teste de contraprova confirmar o resultado, a Anvisa determinou o recolhimento do produto e orientou os consumidores a não ingerirem a água caso tenham unidades do lote em casa.\nA fabricante afirma que fez o recolhimento voluntário dos produtos e que cerca de 99% das garrafas já foram retiradas dos pontos de venda. A Anvisa informou que, após publicar comunicado em que informa sobre o recolhimento voluntário, ele passa a ser obrigatório para a empresa.