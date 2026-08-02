Motoristas que atingiram limite de pontos ou cometeram infrações gravíssimas podem ter habilitação suspensa por até dois anos (Lidiana Cuiabano/Detran-MT)\nO Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) divulgou na última semana a relação de motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa após a conclusão do processo administrativo. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado.\nDiante disso, O POPULAR explica como saber se a sua CNH foi suspensa pelo Detran Goiás. Confira!\nComo saber se a sua CNH foi suspensa pelo Detran?\nHá 3 formas de saber se a sua CNH está suspensa pelo Detran, são as seguintes:\nSite do Detran: Acesse o site do Detran Goiás, vá na área de serviços e busque por “Consultar Dados da Carteira Nacional de Habilitação”, faça login com a sua conta do Portal Gov.br e informe seu CPF e dados pessoais;