Edifício está localizado na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia (Lucas Diener/Governo de Goiás)\nO prédio de 15 andares do novo Centro Administrativo do governo de Goiás será ocupado por órgãos da estrutura estadual, entre eles a Secretaria da Saúde (SES), a Secretaria da Administração (Sead) e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Conhecido como Corporate Financial Center, o imóvel de 26 mil m² possui três níveis de subsolo e cinco elevadores. O edifício está localizado na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, e deve abrigar mais de dois mil servidores.\nConforme divulgado pelo governo, o Procon deve ocupar os subsolos, enquanto a Sead ficará instalada no 1°, 2° e 3° andares. Já a SES utilizará cerca de 60% do prédio, sendo parte do subsolo, o térreo e do 4° ao 15° andar. O imóvel pertencia à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), entidade de previdência complementar criada pela Caixa, e foi desapropriado pelo Estado de Goiás.