A Polícia Civil não tem dúvidas de que o síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, é o autor da morte da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43, possivelmente ocorrida na garagem do prédio onde ela administrava os apartamentos da família, em Caldas Novas. Preso na madrugada desta terça-feira (28), ele confessou o crime e levou os investigadores até o local onde estava o corpo da vítima. Para os policiais, o assassino confesso usou diversas estratégias para tornar as pistas invisíveis. Mas, no 42º dia do desaparecimento, a força-tarefa criada para apurar o caso conseguiu desvendar o mistério que mobilizou a cidade das águas quentes, no Sul de Goiás.\nDaiane desapareceu no dia 17 de dezembro, após descer até o subsolo do prédio para ver o que havia causado a interrupção da energia elétrica de seu apartamento. Apesar do histórico de desavenças entre os dois, publicamente a polícia evitou apontar Cleber como investigado. Entretanto, segundo os delegados envolvidos no caso, desde o início ele era o único suspeito da morte de Daiane e, mesmo com as diversas ações do síndico para dificultar a investigação, todos os elementos o apontavam como autor do crime.