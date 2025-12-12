A chuva de meteoros Geminídeas já está nos céus. O evento começou na quinta-feira (11) e vai até terça-feira (16), com o auge ocorrendo na noite de sábado para domingo.\nSegundo o site do ON (Observatório Nacional), trata-se da mais intensa chuva de meteoros no mundo. Ela é parcialmente visível em todo o Brasil.\nO site do ON aponta que, neste ano, a melhor visualização da chuva de meteoros ocorrerá na parte leste da América do Norte e Caribe.\nVeja abaixo a tabela produzida pelo ON com os melhores horários para observação.\nSuperlua poderá ser vista em Goiás até quinta-feira\nLixo espacial vira bola de fogo em três regiões do país\nBola de fogo corta o céu; vídeo\nA Geminídeas vem aumentando de intensidade. Até 2050 chegaremos no ápice, considerando que estaremos atravessando o núcleo central da concentração de grãos de poeira emitidos pelo corpo parental da chuva, o asteroide 3200 Phaethon.