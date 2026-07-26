Em audiência de custódia realizada neste sábado (25), a Justiça converteu a prisão em flagrante de Renata em preventiva. (Reprodução/ Instagram Delson Carlos)\nA companheira da dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa, suspeita de matar o jornalista Delson Carlos em Goiânia, também ficou ferida, informou a Polícia Civil (PC). Segundo Warley Oliveira, companheiro da vítima, Renata era amiga de Delson há mais de 10 anos. Ele atuava como assessor da dentista, além de alugar o apartamento dela. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu após os dois se desentenderem durante uma confraternização.\nEm audiência de custódia realizada neste sábado (25), a Justiça converteu a prisão em flagrante de Renata em preventiva. A Defensoria Pública de Goiás (DPE), que a representou na sessão, solicitou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas, mas o pedido foi negado.