Companheiro e carinhoso, assim era conhecido, Victor Hugo Napoleão Silva, de 22 anos, que morreu após capotar o carro em que estava na GO-462, na altura do Setor Orlando de Morais, região norte de Goiânia.\nUm amor de pessoa, muito carinhoso, respeitoso, educado com todo mundo", disse um familiar ao POPULAR, que não quis se identificar.\nNas redes sociais, amigos e conhecidos do jovem empresário, que morava em Santo Antônio de Goiás, lamentaram a sua morte na madrugada do último sábado (18).\n“Para hoje eu queria que tudo isso fosse mentira! E que eu estivesse chorando apenas por uma perda, uma saudade! Não preciso provar nada pra ninguém porque eu, você e Deus sabemos tudo o que você fez por mim. Todos os conselhos, nossas brigas, mas sempre companheiros”, disse uma amiga em um post nas redes sociais.