O companheiro da diarista Ana Lúcia Gomes da Silva, de 44 anos, que foi encontrada morta e enrolada em um lençol em Goiânia, é o principal suspeito do crime. Testemunhas contaram à polícia que a mulher sofria frequentemente ameaças e agressões físicas. Além disso, um dia antes do desaparecimento da vítima, o homem teria dito, em público, que pretendia matá-la. O investigado ainda não foi preso, conforme apurado pela TV Anhanguera.\nO nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. Assim, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nUma amiga, que preferiu não se identificar, afirmou que o relacionamento de Ana Lúcia era conturbado. A diarista até chegou a se separar do companheiro por um tempo, mas depois reatou.\nEle batia nela, agredia, ameaçava. A gente aconselhava: 'Ana, para com isso, larga ele, denuncia ele'. Ela nunca quis denunciar ele", explicou a amiga à TV Anhanguera.