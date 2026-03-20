-Companheiro é preso suspeito de matar mulher (1.3388605)\nO companheiro de Ana Lúcia Gomes da Silva, de 44 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, suspeito de matar a diarista. O corpo foi encontrada enrolada em um lençol em uma área de mata no Setor Santos Dumont, na capital. O corpo havia sido localizado dois dias antes, na terça-feira (17), por trabalhadores de uma empresa próxima à GO-070. A Polícia Civil prendeu o principal suspeito, o companheiro da vítima, Paulo Afonso Alves da Cunha, e outros dois: Danilto Lima dos Santos e Danilo Wilker de Jesus,\nO POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos investigados até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a investigação conduzida pelo delegado Marcus Cardoso, o suspeito confessou ter empurrado a vítima durante uma discussão por ciúmes. Ele disse que Ana Lúcia bateu a cabeça na parede, desmaiou e não voltou a apresentar sinais de consciência.