Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos (Reprodução / Instagram Raiane Santos)\nUma mulher identificada como Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, foi assassinada nesta sexta-feira (20) dentro do apartamento onde morava, em Goiânia, de acordo com a Polícia Civil (PC). Ao POPULAR, a delegada Priscila de Souza afirmou que o companheiro é o suspeito e que a briga teria sido motivada por ciúmes. O homem foi preso em flagrante investigado pela praticar do feminicídio.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu durante a manhã em um condomínio no Residencial Eldorado, região oeste da capital. Conforme a delegada da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), o casal estava morando junto com um amigo há duas semanas na capital para trabalharem juntos.