A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) já decidiu quais as primeiras obras que serão realizadas dentro do projeto de uma solução definitiva para a Marginal Botafogo em relação ao problema de drenagem urbana. Uma delas é a criação de uma bacia de contenção, que é uma espécie de reservatório subterrâneo com o objetivo de reter as águas da chuva e reduzir o volume jogado no canal do Córrego Botafogo, nas pistas da marginal nas proximidades do Complexo Viário Luiz José Costa (Jamel Cecílio). A outra é a criação do reservatório de 22 mil metros cúbicos (m³) entre a Avenida 2ª Radial e a Rua Nonato Mota, próximo ao Jardim Botânico.\nO reservatório integra prognóstico do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN) divulgado no ano passado, embora o documento final ainda esteja em processo de finalização. Ao todo, o PDDU projetou como solução para conter os problemas de drenagem ao longo da bacia do Botafogo cinco reservatórios que somam 357 mil m³, mas os outros quatro serão feitos ao longo dos anos, ainda sem a previsão da Seinfra. Já a bacia a ser construída no Complexo Viário não está no PDDU-GYN, mas é vista como uma solução para os alagamentos que ocorrem no local desde 2023.