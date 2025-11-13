- POP_dubai_rio_verde.mp4 (1.3336514)\nUm complexo de prédios em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, pretende ter o edifício mais alto do Centro-Oeste. A cidade, conhecida por ser o polo do agronegócio, está prestes a redefinir o skyline do estado. O município se torna o centro das atenções do mercado imobiliário com a construção do Complexo Dubai, que é um empreendimento grandioso que promete abrigar o edifício mais alto de toda a região (veja o vídeo acima).\nO destaque do complexo é a torre comercial Dubai Business, um arranha-céu projetado para atingir a impressionante marca de 210 metros de altura. Ao ser concluído, o edifício não apenas superará os prédios mais altos da capital goiana, mas também assumirá o posto de mais alto da região.\nAo POPULAR, o prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo, contou que é uma alegria ver a cidade se tornando reconhecida pelo seu avanço urbano e arquitetônico. Segundo o prefeito, é um momento de transformação para a 'capital' do agronegócio.