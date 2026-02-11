Erro cartográfico em documento do Exército de 1977 motiva ação no STF e provoca redução de repasses federais para o município de Cavalcante (Suzielle Torres)\nAs águas esverdeadas e cristalinas do complexo do Rio do Prata, que reúne sete cachoeiras na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, estão no centro da disputa de território entre Goiás e Tocantins. O complexo do Prata possui uma beleza natural, classificada por turistas como a mais marcante da Chapada.\nDe acordo com informações da Goiás Turismo, o complexo do Rio da Prata conta com as seguintes cachoeiras: Pratinha, 3 Marias, Cortina, Escondida, Passador, Rei do Prata, Rainha do Prata e Esmeralda. Além disso, o local apresenta piscinas naturais, formações geológicas com cânions e mirantes.\nConforme apurado pela repórter Elisama Ximenes, o complexo turístico é administrado, hoje, pela Associação Quilombo Kalunga (AQK) e fica na divisa dos municípios de Cavalcante (GO) e Paranã (TO). Inclusive, O POPULAR mostrou que o Grupo Interinstitucional de Defesa Territorial (GTIDT), criado pelo governo tocantinense para estudar a região e tratar de questões relacionadas à ação judicial movida por Goiás, iniciou uma visita técnica à divisa.