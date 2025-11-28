O compositor de “cumade e cumpade”, música que fez sucesso na voz da dupla sertaneja Leandro e Leonardo morreu em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Rivanil Cirino de Jesus, de 56 anos, faleceu enquanto dormia em casa nesta quinta-feira (27), conforme assessoria da Banda Swing Brasil, a qual o cantor formava dupla com Ronival.\nAO POPULAR, a assessoria revelou que a causa da morte ainda não foi informada. O compositor será sepultado por volta das 11h30 desta sexta-feira (28) no Cemitério Municipal Vale da Paz, em Aparecida de Goiânia.\nA Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (Socinpro), associação que defende e administra os direitos autorais de profissionais da música, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.\nMorre Nilson, goleiro da seleção goiana na inauguração do Serra Dourada