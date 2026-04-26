Dança sussa e a produção de esculturas de barro estão entre as práticas culturais (Mariana Guimarães)\nNa Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a cultura do povo Kalunga segue viva no cotidiano das comunidades. Entre cantos para pedir chuva, danças para agradecer a colheita e o trabalho manual que molda curvas de um jarro, práticas como a sussa - dança tradicional de matriz africana, e o artesanato não apenas preservam a história, mas também ajudam a garantir renda e permanência no território.\nO POPULAR visitou a comunidade do Engenho II, em Cavalcante, e Ema, no interior de Teresina de Goiás, e conheceu de perto a perpetuação da cultura de um povo rico em história e ensinamentos.\nA sussa acompanha festejos e rituais de fé. Com saias rodadas, geralmente de chita, e ao som de tambores e pandeiros feitos na própria comunidade, homens, mulheres e crianças participam das rodas.