Funcionários da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foram demitidos por justa causa com suspeita de fraude em acordos trabalhistas. Segundo a empresa, o esquema teria ocorrido em gestões anteriores da Prefeitura de Goiânia. Os trabalhadores já eram alvos de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) abertos no início da atual administração. Outros servidores continuam sendo investigados.\nO POPULAR não conseguiu localizar suas defesas para que pudessem se posicionar.\nA Comurg informou que encaminhou as denúncias ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e à Polícia Civil. Entre os demitidos está um servidor que já havia sido desligado da companhia em dezembro, durante uma dispensa coletiva de aposentados. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, detalhou as irregularidades durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (16).