A Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) de Goiânia está contratando a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) por R$ 2,84 milhões durante 12 meses. O mote é um serviço técnico especializado de análise de projetos estratégicos da Prefeitura, com a justificativa de não possuir profissionais capacitados para a demanda.\nO problema é que a Comurg também afirma não ter esse tipo de servidor. Assim, para poder ser contratada pela secretaria, a companhia deu início a um processo seletivo simplificado (PSS) para seleção de dez analistas de diferentes níveis de experiência.\nO serviço especializado que a Secap busca junto à empresa envolve, nas palavras da própria pasta, “o assessoramento técnico-operacional e suporte à governança assistida do portfólio de projetos estratégicos do município, mediante a mobilização de inteligência técnica especializada, visando a salvaguarda de recursos federais e a eficiência na execução das metas de infraestrutura”. A secretaria afirma que gerencia um fluxo dinâmico de no mínimo dez projetos prioritários mensais, os quais demandam “absoluta precisão técnica em assessoramento técnico-operacional”.