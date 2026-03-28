Uma instalação paisagística no canteiro do viaduto entre a Avenida Deputado Jamel Cecílio, a BR-153 e a GO-020, durante o Grande Prêmio do Brasil de Motovelocidade (MotoGP), foi defendida pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que a chamou de jardim itinerante. A companhia alega não ter tido tempo hábil para realizar um projeto definitivo para o local e não descarta utilizar a estrutura provisória em outros eventos de grande porte – o que deve ser uma exceção, somente para situações em que não haja tempo suficiente para implantar um jardim fixo.\nO evento internacional realizado de 20 a 22 de março, foi o primeiro de grande porte em que a Comurg utilizou a estrutura. No jardim itinerante, foram dispostas palmeiras diferentes tipos. Contudo, a retirada das árvores logo após o fim de semana da MotoGP na capital goiana causou polêmica. Com a repercussão, a companhia informou que o local receberá uma revitalização paisagística definitiva, com um projeto técnico “adequado às características urbanas e ao intenso fluxo de veículos da região”.