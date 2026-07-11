A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) vai receber R$ 12,6 milhões pelo período em que cuidou da gestão do aterro sanitário municipal sem contrato, entre outubro de 2024 e outubro de 2025. No final da gestão do prefeito Rogério Cruz (SD), a companhia passou por uma forte crise e ficou sem condições de seguir administrando o aterro, devolvendo-o para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). Porém, a pasta também não tinha pessoal e equipamento para assumir o serviço, mantendo informalmente os servidores da estatal.\nInicialmente, a Comurg estava pleiteando o pagamento de R$ 25,3 milhões pelo serviço nesse período. O valor segue o que estava previsto no contrato rompido na gestão de Rogério, algo em torno de pouco mais de R$ 2 milhões por mês. Porém a Seinfra lembrou que na época precisou recorrer ao Consórcio Limpa Gyn para suprir o déficit de maquinário e servidores que nem mesmo a companhia dava conta de atender. Com isso, o valor acertado para a indenização caiu para praticamente a metade do solicitado.