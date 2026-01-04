A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) reabriu no dia 29 de dezembro, mesmo sem autorização, o registro de interligação das lagoas de contenção de chorume produzido no aterro sanitário municipal para o sistema de esgoto que leva o material tóxico até a estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneamento de Goiás (Saneago), no Setor Goiânia 2, às margens do Rio Meia Ponte. O registro estava fechado desde 4 de dezembro, por determinação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) porque a estatal não possuía licenciamento nem estrutura para dar a destinação adequada.\nA autorização para reabrir o registro só veio na última sexta-feira (2), com a decisão do juiz plantonista Eduardo Walmory Sanches, que acatou pedido da Prefeitura alegando um risco ambiental e sanitário “de magnitude excepcional” caso o chorume continuasse se acumulando nas três lagoas de contenção existentes no aterro sem ter uma destinação segura e adequada. O efluente é um líquido altamente poluente resultante da decomposição de resíduos orgânicos e, desde 2011, vinha sendo encaminhado do aterro para a ETE, primeiramente com caminhões e depois, a partir de 2018, com a interligação de uma das lagoas ao sistema de esgoto.