Trabalhadores de limpeza urbana (TLUs) e trabalhadores de limpeza pública (TLPs), no total de 178 pessoas, foram realocados pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) para reforçar as equipes de varrição. A medida se dá dentro do plano de readequação da empresa. Segundo a companhia, em etapa anterior, 236 trabalhadores que estavam lotados nos viveiros já haviam sido transferidos, também para acrescentar efetivo ao serviço de varrição em diferentes regiões da cidade.\nOs servidores remanejados nesta segunda-feira (3) estavam em desvio de função, à disposição das gerências de Infraestrutura e de Transporte. Eles recebiam complementos ou adicionais para que pudessem ocupar outras funções. Com a decisão, retornam aos cargos de origem do concurso prestado, em iniciativa que, segundo a Comurg, busca maior eficiência operacional e também economia para os cofres públicos.