A Prefeitura de Goiânia está retomando um contrato no valor de R$ 10,3 milhões com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) para a reforma de 14 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que foi assinado em novembro de 2022, ainda na gestão do prefeito Rogério Cruz (SD). Na época, a Comurg chegou a receber 50% do valor de forma antecipada, mas executou apenas o início das obras em três unidades: Vila Redenção (10% do serviço realizado), Recanto do Bosque (20%) e Baliza (40%). A ideia agora é que a metade que já foi paga seja usada para garantir a mão de obra pela companhia e, assim, evitar que se perca o valor repassado pela Prefeitura.\nO contrato com a Comurg foi assinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), pasta extinta pela atual gestão e que teve funções absorvidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh). Não houve licitação, com a justificativa de que a companhia é uma empresa pública de capital misto, tendo a Prefeitura como sócia majoritária, e a legislação abriria uma brecha para esses casos. Entretanto, as obras nunca avançaram. No caso do Cras Baliza e do Cras Recanto do Bosque, a estrutura foi transferida para imóveis alugados na época e até hoje se encontram nesta situação.