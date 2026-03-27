O paisagismo feito com palmeiras-leques, instalado em canteiro no encontro da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, com as rodovias BR-153 e GO-020, durante o evento da MotoGP, em Goiânia, foi removido pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A ação gerou manifestações nas redes sociais. Após a repercussão de um vídeo mostrando a retirada, a empresa anunciou que o local receberá uma “revitalização paisagística definitiva”.\nA companhia confirma que a área havia recebido uma intervenção de caráter transitório, para o evento internacional de motovelocidade. Diz ainda que as palmeiras do tipo leque haviam sido instaladas em vasos, “sem fixação ao solo, justamente para permitir a retirada conforme a evolução do projeto”.\nDemanda do Vila Nova deve fazer Rua 256, no Setor Universitário, virar calçadão